MotoGP, problemi di salute dopo l'incidente: Marquez rompe il silenzio

I sospetti che vi fosse altro ad allontanare Marc Marquez dal rientro in pista era da tempo sedimentato, nell’ambiente della MotoGp tant’è che in conferenza stampa (nulla di più ufficiale e pubblico per i media), Alex Espargaro aveva avanzato più di una insinuazione sulle condizioni di salute del pilota spagnolo reduce da un incidente in allenamento.

Il comunicato della Honda

Le pressioni sono state costanti e la Honda si è vista – forse – costretta a rivelare che cosa è accaduto allo spagnolo: Marc Marquez non parteciperà al Gran Premio di Valencia il prossimo fine settimana, né ai test di Jerez in programma il 18 e 19 novembre, a causa di un problema alla vista. La stessa ragione secondo la quale l’ex campione del mondo di MotoGp aveva già saltato il Gp dell’Algarve.

Dopo che il pilota spagnolo – fa sapere il suo team, Repsol Honda – si è sottoposto martedì scorso a una visita medica presso la Clinica Dexeus di Barcellona, a seguito di una caduta mentre praticava fuoristrada, ha riposato tutta la settimana nella sua casa di Cervera.

Durante questi giorni di riposo “Marc – spiega Repsol Honda – ha continuato a sentirsi male e ha sofferto di problemi alla vista, motivo per cui questo lunedì è stato visitato da un oculista, il dr. Sanchez Dalmau, presso l’Hospital Clinic de Barcelona“. Dal controllo è stato “rilevato un nuovo episodio di diplopia”, la percezione di due immagini di un singolo oggetto.

Le condizioni di salute di Marquez

“L’esame effettuato oggi su Marc Marquez dopo l’incidente – le parole del dottor Dalmau – ha confermato che il pilota è affetto da diplopia e ha evidenziato una paralisi del quarto nervo destro con interessamento del muscolo obliquo superiore destro. È stato scelto un trattamento conservativo con aggiornamenti periodici da seguire con l’evoluzione clinica. Questo quarto nervo destro è quello già ferito nel 2011″.

Il post di Marquez su Instagram

Lo stesso Marquez ha deciso di rompere il silenzio sul proprio stato di salute e di rispondere al suo pubblico di estimatori e non solo, considerate le indiscrezioni che si sono susseguite in questi giorni sul suo effettivo stato di salute:

“Sono momenti molto duri, piove sul bagnato. Ieri dopo una visita dal Dr. Sánchez Dalmau mi è stata confermato un nuovo episodio di diplopia con una paralisi del quarto nervo destro, una situazione che ho già vissuto nel 2011. Ora mi tocca aver pazienza, che passi il tempo e che si veda come proceda la situazione, ma ho capito una cosa nella vita di affrontare le avversità con positività. Grazie a tutti per il vostro appoggio!!”.

FAQ Che problemi ha Marc Marquez? Dopo la commozione cerebrale, a seguito di una caduta in allenamento, il pilota spagnolo Marc Marquez ha riportato anche seri problemi alla vista Quanto starà fuori Marquez? I tempi non sono ancora noti, ma è presumibile uno stop abbastanza lungo

