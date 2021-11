MotoGp, Marc Marquez salta Portimao

02-11-2021 16:26

La fortuna non sorride a Marc Marquez. Il pilota, vincente a Misano deve rinunciare alla gara di Portimao. Marquez ha riportato una leggera commozione cerebrale a seguito della caduta in allenamento nello scorso fine settimana.

Questo il comunicato della Honda:

“Sabato scorso Marc Marquez, mentre si preparava per il Gran Premio dell’Algarve con una sessione standard di allenamento off-road, ha subito una caduta che ha causato una leggera commozione cerebrale. Dopo alcuni giorni di riposo a casa e vedendo che non stava ancora bene, oggi Marquez è stato valutato dai medici in un controllo medico per valutare il suo stato di salute attuale. Come misura precauzionale, il prossimo fine settimana Marquez non disputerà il Gran Premio dell’Algarve“.

