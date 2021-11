MotoGP, Mir furioso con Marquez jr: "Mi ha rallentato, sono arrabbiato"

06-11-2021 18:21

Joan Mir può sorridere per il terzo tempo nelle qualifiche a Portimao, ma l’ex campione del mondo ha attaccato duramente Alex Marquez: “Ho fatto il tempo con la prima gomma, poi con la seconda pensavo di migliorare e invece non ho capito cosa ha fatto Alex Marquez. Mi è stato dietro tutta la qualifica e non è un problema, se non mi disturba può stare dove vuole, poi quando volevo spingere mi ha passato sul rettilineo e ha chiuso il gas davanti a me, finendo per rallentarmi”.

Joan Mir non ha nascosto il suo disappunto: “Non lo capisco, sinceramente non sono contento per niente, oggi ne avevo per fare anche meglio di una prima fila. Sono molto arrabbiato, anche se so che posso fare una bella gara con questa Suzuki”.

