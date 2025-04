MotoGP Spagna libere, Marquez sbaglia box e va in Gresini: problema Ducati. Poi Alex svetta su Marc, Bagnaia 7°

Curioso episodio nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna di MotoGP: Marc Marquez per un problema alla sua Ducati ha sbagliato box andando da Gresini sua ex squadra. Alex Marquez miglior tempo fp1

Sarà stata la nostalgia della vecchia squadra o forse la distrazione per l’inconveniente sulla sua Ducati. Fatto sta che Marc Marquez ha iniziato il week end del Gran Premio di Spagna nella “direzione sbagliata”. Ma nel vero senso della parola. Imboccando infatti la via del suo vecchio box, del Team Gresini. E’ successo nella prima sessione di prove libere a Jerez a causa di un inconveniente sulla sua GP-25.

Poi lo spagnolo ha ripreso le fp1 con la seconda moto e chiuso però al secondo posto battuto proprio dal fratello Alex Marquez con il Team Gresini, nonostante una caduta. Inizio come al solito cauto di Pecco Bagnaia settimo. Nel pomeriggio, alle 15 le pre qualifiche per stabilire i 10 che vanno direttamente in Q2 domani.

Video, Marquez nostalgia del Team Gresini: cosa è successo

Dopo appena un quarto d’oro dall’inizio della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna Marc Marquez è stato protagonista di un inconveniente e al tempo stesso di un episodio curioso. Lo spagnolo è tornato ai box per un problema sulla sua Ducati. Dalla camera car si vedeva chiaramente il leader del Mondiale MotoGP sbracciare per qualcosa all’interno del cupolino della sua GP25.

Ma cosa ancora più curiosa, Marquez nel rientrare ai box è andato lungo saltando i suoi meccanici della scuderia ufficiale Ducati che lo aspettavano per fermare la moto. Marc ha proseguito per qualche altro metro e si è fermato proprio all’altezza della sua ex squadra, il Team Gresini per cui aveva corso lo scorso anno.

Siparietto simpatico, forse per il nervosismo per l’inconveniente e per non avere ancora, in quel momento, fatto un giro cronometrato. Il problema riscontrato sulla sua Ducati era di trafilaggio di liquido sul cupolino e anche un problema alla frizione. Lo spagnolo ha ripreso le prove con la moto n°2.

Prime prove libere GP Spagna: Alex davanti con caduta

Il Gran Premio di Spagna inizia comunque nel segno di Marquez. Alex ha fatto il miglior tempo della prima sessione di prove libere in 1:36.831 proprio davanti al fratello Marc di 3 decimi e 6 decimi più veloce di Quartararo su Yamaha. Per Alex Marquez anche una caduta nelle prime fasi senza nessuna ripercussione.

Alle spalle dei primi tre poi troviamo Vinales (Ktm), Mir (Honda) e Miller (Yamaha), 7° tempo per Bagnaia. Morbidelli è 10°, Aleix Espargaro (wild card Honda) 11°, Di Giannantonio 12° e Bezzecchi 13°. Alle 15 le pre-qualifiche, decisive per assegnare i primi 10 pass per il Q2 del sabato.