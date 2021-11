MotoGp, Quartararo: "A Valencia per cancellare Portimao"

10-11-2021 14:24

Un anno fa a Valencia per Quartararo si spensero definitivamente le speranze iridate nel primo dei due appuntamenti sul circuito Ricardo Tormo a causa di una scivolata. Quest’anno invece El Diablo quest’anno si presenta a Valencia con il titolo di campione del mondo già in bacheca, ma lo zero di Portimao, il primo della stagione, alza il livello di attenzione del classe 1999 che vuole legittimare l’iride con una prestazione all’altezza.

“Non abbiamo davvero tirato fuori il nostro effettivo potenziale a Portimão, quindi non vedo l’ora di scendere in pista a Valencia per fare meglio – le parole di Quartararo – questo fine settimana mi concentrerò un po’ di più sull’ottenere una buona posizione in qualifica, perché è molto importante in ottica gara. I sorpassi a Valencia non sono facili, quindi più siamo avanti sulla griglia e meglio è. Voglio davvero godermi questa gara perché è l’ultimo GP della stagione, e voglio concludere l’annata con un buon risultato. Voglio anche aiutare il mio team. C’è ancora una possibilità, anche se minima, per conquistare il titolo riservato alle squadre, sarà una motivazione extra per me”.

