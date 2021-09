MotoGp, Jack Miller: "Grandi margini di miglioramento"

Jack Miller, il migliore nella sessione pomeridiana ad Aragon, ha espresso la sua soddisfazione per la prestazione della Ducati: “Abbiamo ancora del margine di miglioramento. Non vedo l’ora di tornare in pista domani, abbiamo ancora del lavoro da fare. Sappiamo cosa dobbiamo fare per raggiungere l’obiettivo finale”.

L’australiano ha fatto i complimenti a Cal Crutchlow: “Chiacchieriamo sempre nel motorhome e ha questo tocco di follia che non si sa mai cosa tira fuori. Come ha fatto oggi, che è stato davvero veloce. Star fuori per 5 mesi e fare questa prestazione è impressionante. La follia è il nostro comune denominatore e ci attraiamo per questo”.

OMNISPORT | 10-09-2021 17:04