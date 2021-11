Futuro Valentino Rossi, proposta di lusso: "Se vuole, volentieri"

02-11-2021 09:49

Con la festa di Misano per la sua ultima gara italiana Valentino Rossi si appresta a chiudere il suo ultimo anno, il suo ultimo Motomondiale con le restanti due gare in MotoGP. Si comincia nel prossimo week end in Portogallo con il Gran Premio delle Algarve prima del gran finale di Valencia quando davvero il Dottore sarà costretto ad appendere tuta e casco al chiodo. Solo idealmente visto che Vale continuerà a essere un pilota passando dalle due alle quattro ruote, suo altro grande amore. E le offerte sembrano non mancare. L’ultima, in ordine di tempo, arriva da un prestigioso marchio italiano, la Lamborghini.

Sanna: “Rossi con Lamborghini? Se ci cercasse, volentieri”

Lo scorso week end proprio sulla pista di Misano, una settimana fa in tripudio per l’ultima gara tricolore di Valentino Rossi in MotoGP, ha ospitato le Lamborghini World Finals, un vero e proprio happening per tutti, non solo i piloti ufficiali e privati del marchio del Toro, ma anche per gli appassionati. Giorgio Sanna, Head of Motorsport Lamborghini, nel corso di una intervista con motorsport.com nel tracciare un bilancio del 2021 ricco di soddisfazioni per la casa italiana è stato pungolato sull’ipotesi Valentino. La risposta è stata sibillina: “Rossi con Lamborghini? Se ci cercasse, volentieri” ma lascia sicuramente una porta aperta al Dottore.

Rossi: sogno Lamborghini per la 24 ore LeMans

Proprio in questo 2021 la Lamborghini si è tolta diverse soddisfazioni nei campionati Gran Turismo a cui ha partecipato, su tutte la terza vittoria consecutiva alla 24 Ore di Daytona, tra le corse di durata più prestigiose del mondo. Non è un mistero che Valentino Rossi è molto attratto dalla possibilità di mettersi in competizione al volante di una 4 ruote, la prospettiva di una Lamborghini proiettata verso l’obiettivo 24 ore di LeMans potrebbe affascinare molto il Dottore.

L’invito di Berger nel Dtm. Tra le varie proposte per un futuro a 4 ruote di Rossi, tra i primi all’annuncio del suo ritiro dalla MotoGP, quella di Gerhard Berger, ex pilota di F1 che ha corso tra gli anni ’80 e ’90 per la Ferrari, McLaren (con Senna) e Benetton. L’austriaco è patron del DTM, il campionato tedesco di velocità gran turismo, e ha aperto le porte: “Lo aspettiamo, ci eravamo lasciati con una promessa”.

Rossi e le auto: tanto rally e il sogno F1 con Ferrari

“Cosa c’è nel mio futuro? Mi piace tanto correre con le macchine“. Lo ha sempre dichiarato Valentino Rossi, nel corso della conferenza stampa in cui ha annunciato il suo addio al Motomondiale, recentemente nell’intervista a Le Iene post Misano ma già diverse volte anche all’apice della sua carriera su due ruote.

Il Dottore si è sempre confrontato con il rally, partecipando anche a diverse gare ufficiali del mondiale (2002, 2006 e 2008: un ritiro, un 11° e un 12° posto), il Rally Show di Monza (vinto 7 volte), ma anche con i prototipi, proprio le auto GT come la Lamborghini (ha vinto la categoria PRO AM della 12 Ore del Golfo correndo su una Ferrari 488 GT3 assieme al fratello minore Luca Marini e l’amico Uccio).

Rossi in F1, sogno Ferrari. Nel 2004, sotto lo sguardo attento e la guida di Michael Schumacher, nel 2006 e nel 2008 il Dottore ha effettuato dei test con la Ferrari di F1 girando a Fiorano, Valencia e Mugello. In quel periodo se ne parlò a più riprese, il grande salto dalla MotoGP alla F1 proprio con la Ferrari. Montezemolo ci credeva, pensò a uno o due anni in Sauber per Rossi che fu tentato ma alla fine non preferì continuare a vincere alla grande nella classe regina del Motomondiale. Un sogno rimasto nel cassetto.

Due anni fa poi Valentino Rossi è poi risalito su una Formula 1. Stavolta scambiandosi di sedile con Lewis Hamilton. Il Dottore provò a Silverstone la Mercedes W08 con cui l’inglese vinse il Mondiale di F1 del 2017 mentre Lewis salì sulla sua Yamaha YZR-M11.

