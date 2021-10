MotoGP, Biaggi: "Con Rossi nessun rapporto, ma ci aspetta qualcosa"

31-10-2021 17:41

Una pace tra Valentino Rossi e Max Biaggi? Sembra difficile immaginarlo dopo una rivalità tanto accesa, eppure il pilota romano ha aperto la porta a questa ipotesi. Tra il quattro volte campione del mondo e il Dottore, al momento, non è cambiato nulla: “Noi non abbiamo nessun rapporto. Credo che in una seconda parte di vita ci aspetta qualcosa, perché è capitato anche con Loris Capirossi – racconta Biaggi -. C’era una rivalità molto accesa, invece adesso ci chiamiamo, se ho bisogno di qualcosa parliamo. Veramente un rapporto finalmente bello, rilassato, non c’è più quella voglia di primeggiare. Noi non ci sentiamo simpatici, ma io lo rispetto. Alla passione non si comanda“.

Vedremo se Rossi tenderà una mano, per il momento resta ciò che il nove volte campione del mondo e Biaggi hanno regalato ai tifosi in pista: “Ho fatto scrivere fiumi di inchiostro su carta stampata. Erano momenti belli e sono rimasti belli anche per le persone, lo noti quando vai in giro e si ricordano. Sono loro gli appassionati, noi siamo attori di questo mondo, ma loro sono i registi, quelli che collezionano le immagini, che ti cercano“, ha chiosato Biaggi.

OMNISPORT