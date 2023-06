MotoGp in soccorso di Honda e Yamaha: le parole di Ezpeleta

Il patron della Dorna ha confermato in un'intervista la decisione di ricorrere alle concessioni

29-06-2023 09:32

Il patron della Dorna e boss della MotoGp Carmelo Ezpeleta ha confermato in un’intervista che Honda e Yamaha potranno presto usufruire delle concessioni per ridurre il gap dalle altre scuderie dopo un avvio di stagione fortemente negativo.

Ezpeleta è stato chiaro a Catalunya Radio: “Stiamo lavorando per aiutare non solo la Honda, ma anche la Yamaha, un altro costruttore giapponese, in modo che possano tornare competitivi più rapidamente”.

Le case europee hanno preso decisamente il sopravvento sulle aziende nipponiche negli ultimi due anni e potrebbero mettersi di traverso: “Honda e Yamaha sono state molto attente ai regolamenti sulle concessioni in passato, e questo è stato fondamentale per la Ducati per essere competitiva e anche per la Suzuki per essere competitiva così rapidamente, e per KTM e Aprilia per entrare ufficialmente nel Campionato del Mondo ed essere competitivi… Anche gli altri costruttori lo capiranno”.

Le difficoltà di Marc Marquez sono evidenti: “Vedere qualsiasi pilota in questa situazione è preoccupante, e Marc lo è ancora di più. Dall’esterno, è chiaro che Marc non è sceso di livello. Ha iniziato l’anno con un po’ di sfortuna a causa dell’incidente in Portogallo, ma con tutta la voglia di fare e con una competitività assoluta nelle sue prestazioni personali. Credo che Marc sia ancora al suo livello abituale”.