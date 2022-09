03-09-2022 15:00

La pole position del GP di San Marino, che si disputa sul Misano World Circuit Marco Simoncelli, 14° appuntamento del Mondiale MotoGP 2022, se la prende uno stratosferico Jack Miller con la sua Ducati Factory, con l’ottimo crono di 1:31.899.

Secondo Bagnaia, che però verrà retrocesso di tre posizioni e partirà dunque quinto. Terzo Enea Bastianini, che trova il tempo giusto all’ultimissimo giro lanciato.

Qualifica forse più difficile della stagione per i piloti, dato che a metà del Q1 è arrivata un po’ di pioggia, cosa che ha complicato non poco la scelta della moto, delle gomme e la guida in se.

Bezzecchi e Marini sono i due che hanno passato il taglio nel Q1.

Miller giro fantastico, Bagnaia secondo ma partirà quinto

Ottimo giro di Jack Miller, già consapevole di non avere più una sella ufficiale per il prossimo anno. L’australiano riesce a firmare il miglior tempo di queste qualifica col crono di 1:31.899, precedendo di appena 15 millesimi il compagno di box Pecco Bagnaia, che però partirà quinto.

Il motivo? Una penalità ricevuta durante le prove libere di ieri, quando pensando che la sessione fosse finita aveva rallentato eccessivamente finendo per disturbare alcuni piloti. Punizione severa, ma nonostante la bella qualifica Pecco farà una gara di rimonta.

Terza piazza per il futuro compagno di squadra Enea Bastianini, che all’ultima occasione si porta vicinissimo ai primi due, con un ritardo di appena 115 millesimi.

Gran weekend fin qui di Bezzecchi, Quartararo in difficoltà

Marco Bezzecchi riesce a prendersi dunque la terza posizione dopo aver prima superato il taglio in Q1 e poi aver spinto terribilmente fino ad accusare un ritardo di appena 149 millesimi.

Quarto Vinales, a dimostrazione che in questa pista Top Gun si sente meglio del compagno di squadra Aleix Espargaro, solamente nono. Dopo Vinales dunque Bagnaia e poi Johann Zarco in Pramac, con un ritardo di 270 millesimi.

Luca Marini settimo, poi Fabio Quartararo, campione del mondo in carica e primo in classifica in questa stagione, che però ha accusato difficoltà fin dalle prime sessioni di libere. Finisce a 347 millesimi da Miller.

Chiudono la top-10 Espargaro e Oliveira.

GP di San Marino, la griglia di partenza.

Di seguito la griglia di partenza del GP a Misano:

1 J. MILLER

2 E. BASTIANINI

3 M. BEZZECCHI

4 M. VINALES

5 F. BAGNAIA

6 J. ZARCO

7 L. MARINI

8 F. QUARTARARO

9 A. ESPARGARO‘

10 M. OLIVEIRA