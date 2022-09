02-09-2022 15:07

Seconda sessione di prove libere che va in archivio a Misano, 14° appuntamento del Mondiale MotoGP 2022 sul Misano World Circuit Marco Simoncelli.

A prendersi il miglior tempo è il futuro ducatista ufficiale Enea Bastianini, che chiude col crono di 1:31.517. Seconda piazza per Bagnaia, terzo Miller, quinto Quartararo.

Bastianini e Bagnaia devastanti all’ultimo giro lanciato

Fino a un minuto dalla fine della sessione, in prima posizione si leggeva il nome di Fabio Quartararo. Dopo di che sia Bastianini che Bagnaia hanno iniziato ad accendere caschi rossi a ripetizione in tutti i settori, migliorando di quasi mezzo secondo il precedente crono.

La spunta alla fine Enea Bastianini in 1:31.517, battendo il futuro compagno di box Pecco Bagnaia di 114 millesimi. Jack Miller, sull’altra Ducati Facotry, chiude invece in terza posizione a 185 millesimi di ritardo.

Bene Zarco e Quartararo, l’Aprilia è sempre li

Quarta piazza per il francese della Ducati Pramac Johann Zarco a 320 millesimi, poi Fabio Quartararo in quinta posizione a 326 millesimi, confermando di essere praticamente l’unico a essere in grado di guidare una Yamaha in questa stagione, almeno a livelli da top.

Ci ha provato anche Mavericks Vinales, ma si deve accontentare della sesta piazza davanti almeno al compagno di box Aleix Espargaro, attuale secondo nella classifica mondiale dietro al Diablo francese.

Chiudono la top-10 Jorge Martin in Pramac, Bezzecchi, protagonista anche lui di un’ottima ultima parte di sessione, e Morbidelli che riesce per il rotto della cuffia a rientrare nei 10.

GP di Misano: la top-10 dopo le Fp2

Di seguito vi proponiamo i migliori 10 tempi della seconda sessione di prove libere al Misano World Circuit Marco Simoncelli:

1 E. BASTIANINI 1:31.517

2 F. BAGNAIA +0.114

3 J. MILLER +0.185

4 J. ZARCO +0.320

5 F. QUARTARARO +0.326

6 M. VIÑALES +0.365

7 A. ESPARGARO +0.412

8 J. MARTIN +0.649

9 M. BEZZECCHI +0.674

10 F. MORBIDELLI +0.725