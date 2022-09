MotoGP, Bastianini: "Felicissimo per la scelta di Ducati, posso imparare da Bagnaia"

01-09-2022 20:57

Enea Bastianini sarà ufficialmente un pilota della Ducati Factory a partire dalla prossima stagione. La casa di Borgo Panigale ha deciso di puntare sull’italiano a partire dal 2023, preferendolo a Jorge Martin, che comunque rimarrà nella famiglia Ducati anche se in Pramac.

Alla vigilia dell’inizio del weekend di Misano, 14° appuntamento del Mondiale MotoGP 2022, Bastianini ci ha tenuto a esprimere tutta la propria gioia per questa scelta da parte della casa bolognese:

“Da parte mia si tratta di un sogno che diventa effettivamente realtà. Arrivare a ritrovarmi come pilota ufficiale Ducati mi motiva tantissimo, anche se sono consapevole che sarà difficile e che sarà una sfida enorme. La pressione sarà ancora superiore rispetto a questa stagione. Sono felicissimo di trovarmi nel team con Pecco Bagnaia, un amico con il quale gareggio fin da quando ero piccolo e con cui mi ritroverò per la prima volta in box assieme. Sono carichissimo e vedremo come andrà. Se n’è parlato parecchio è vero, e non penso sia stata una decisione facile da prendere per la Ducati, visto che che Jorge Martin è un centauro davvero velocissimo. A livello personale sarà fondamentale lavorare in maniera ottima fin dalle prossime corse, dato che desidero acquisire costanza per arrivare a lottare per il titolo mondiale. Penso di poter apprendere tantissimo da Bagnaia, dato che è sempre davvero molto veloce e sa gestire molto bene i weekend. Forse poi anche lui potrà imparare qualcosa da me, staremo a vedere.”