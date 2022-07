MotoGP: Joan Mir può restare a casa l'anno prossimo

12-07-2022 18:56

La Suzuki lascerà la MotoGP a fine anno e Joan Mir dovrà per forza cambiare squadra se vorrà continuare. Il pilota spagnolo sembra promesso alla Honda HRC, ma per il momento è tutto bloccato. E secondo il suo manager Paco Sanchez, per Mir non ci sono alternative valide al team Repsol per il 2023.

Al canale Youtube TR MotoGP, lo stesso agente del campione 2020 ha voluto precisare una cosa: “Joan non ha paura di niente, altrimenti starebbe a casa. Conosce le difficoltà che ci sono e al momento la Honda HRC è l’unica opzione possibile – così Sanchez -. Se non firmerà con Honda, resterà a casa. Non esiste un piano B“.