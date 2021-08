Motogp, Jorge Lorenzo sul caso Vinales: "Ogni pilota ha il suo carattere"

Nonostante l’epico Gran Premio appena disputato e vinto dal KTM Binder, a tenere banco è sempre la questione Maverick Vinales, sospeso da Yamaha per “Manovre pericolose” nell’ultimo GP di Stiria. A dire la sua, tra le tante voci che si sono susseguite, c’è stato anche Jorge Lorenzo, 3 volte campione del mondo Yamaha e compagno di box, tra gli altri, anche di Rossi e Vinales (come collaudatore). Ecco le sue considerazioni:

“Non sorprende che i rapporti non siano dei migliori. Ma nessuno si aspettava che alla fine della stagione si separassero. La Yamaha ha accettato perché i risultati non erano quelli che la squadra voleva“. L’ex pilota MotoGP prova a restare equilibrato nei commenti: “Giudicare dall’esterno è facile, ogni pilota ha il suo carattere […] Vinales ha bisogno di sentirsi voluto dalla squadra, cosa che in Yamaha non ha trovato. Sono andato via per altri motivi, non per i risultati“. Jorge Lorenzo ha lasciato il team di Iwata per scommettere sulla Ducati, impresa riuscitagli parzialmente e conclusa proprio quando i risultati iniziavano ad arrivare. “Per motivazione, dopo anni nella stessa squadra, volevo qualcosa di diverso per sentirmi più vivo. Con l’arrivo di Quartararo le cose sono peggiorate per Vinales“.

OMNISPORT | 15-08-2021 18:27