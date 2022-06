MotoGP, la Ducati e Miller si dicono addio

04-06-2022 18:59

Jack Miller e la Ducati si dicono addio. Come ha rivelato Paolo Ciabatti, direttore sportivo di Ducati Corse ai microfoni di DAZN, il posto del pilota australiano se lo contenderanno Enea Bastianini e lo spagnolo Jorge Martin: “Abbiamo sempre detto che l’obiettivo era avere Jorge ed Enea in Ducati per i prossimi due anni. Penso che l’abbiamo raggiunto, prenderemo una decisione per il team factory un po’ più tardi. Sappiamo che Jorge non è perfetto fisicamente e vogliamo vedere qualche gara in più dopo l’operazione“. Il pilota madrileno lunedì verrà operato a Modena e sarà pronto per il ritorno nel prossimo round MotoGP al Sachsenring.

Per sostituire eventualmente Ena Bastianini nel team Gresini, sono due i nomi sul tavolo: Miguel Oliveira e Alex Rins. Queste le dichiarazioni di Ciabatti: “Tutti sanno che Jack [Miller] non sarà con noi l’anno prossimo. Nel team Gresini parliamo un po’ con loro. Ci sono piloti interessanti che, per decisione di Suzuki, sono sul mercato. Penso che dovremo aspettare qualche settimana per vedere chi sarà il pilota di Gresini“.

Per il momento l’unica notizia certa resta l’addio di Miller: dopo cinque anni in Rosso, l’australiano dovrebbe approdare in KTM e affiancare il sudafricano Brad Binder. Si parla di un contratto biennale per l’ormai ex Ducati.