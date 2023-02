MotoGP, la Ducati ripone fiducia in Alex Marquez

Tardozzi ha voluto sottolineare come non si diventi campione del mondo due volte a caso.

14-02-2023 18:57

Su Alex Marquez la Ducati ripone grande fiducia, come dimostrano le parole del direttore sportivo Ciabatti a Motorsport.com: “Dopo un periodo difficile con la Honda, il fatto di poter disporre di una moto che funziona gli darà un’enorme motivazione per dimostrare quanto sia bravo. È sicuramente difficile essere il fratello di un alieno come Marc, e può essere ancora più difficile essere nella sua stessa squadra. In Gresini si prenderanno cura di lui”.

Tardozzi invece ha sottolineato che non si diventa del mondo (in Moto3 nel 2014 e in Moto2 nel 2019) per caso: “Siamo molto soddisfatti del pre-campionato che sta svolgendo. Siamo convinti che questa moto possa esaltare alcuni dei suoi punti di forza, come la guida sul bagnato e in condizioni miste, situazioni in cui performa bene anche la nostra moto. Inoltre, pensiamo che possa sfruttare molto bene la frenata e l’ingresso in curva”.