MotoGp, Libere 1: vola la Ducati, rinasce Marquez. Rossi lontano

La MotoGp torna in pista, Nel GP di Francia a Le Mans. Nelle Libere 1, sotto la pioggia, brilla ancora una volta la Ducati, anche se questa volta tra i protagonisti della “Rossa” non c’è l’italiano Pecco Bagnaia, primo nella classifica generale dei piloti. Il 24enne di Torino, campione del mondo della Moto2 nel 2018, ha realizzato il 7° tempo, con un distacco di oltre 2″ dal primo.

A trionfare nelle Libere 1 è l’australiano Jack Miller, con una prestazione nettamente superiore rispetto alla concorrenza. Il 26enne della Ducati è un maestro della pista bagnata e a Le Mans lo ha confermato. Miller è stato l’unico a ottenere il tempo con gomme da asciutto, scegliendo il momento giusto per montarle quando l’asfalto si stava asciugando. Poi ha ricominciato a piovere e non ce n’è stato più per nessuno. Nella gara di domenica però non dovrebbe piovere.

Secondo miglior tempo quello dell’altro ducatista Johann Zarco, distante quasi un secondo e mezzo da Miller. Una buona prestazione del francese in casa, altro pilota forte sul bagnato. Sorride anche il campione del mondo in carica Joan Mir, col terzo miglior tempo. Dopo lo spagnolo si sono piazzati altri due connazionali: Pol Espargaro e Marc Marquez, che ha dato segnali di miglioramento. Ha stupito Lorenzo Savadori col 6° miglior tempo davanti a Bagnaia. Completano la top 10 Oliveira, Rins e Aleix Espargaro .

Per quanto riguarda gli altri italiani in pista nelle Libere 1 c’è la coppia della Petronas in 13esima e 14esima posizione, con Franco Morbidelli davanti al compagno Valentino Rossi. Solo 19esimo Danilo Petrucci, 20esimo Luca Marini e 22esimo Enea Bastianini.

Per vedere tutte le gare di MotoGP™, Moto2 e Moto3 live su DAZN

OMNISPORT | 14-05-2021 11:32