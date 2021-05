Miller: "I giri più lunghi della mia carriera"

L’australiano della Ducati Jack Miller ha commentato così nel dopo gara il suo trionfo nel Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera, sua seconda vittoria in carriera in MotoGP.

“Ho cercato di fare tutto quello che potevo – ha detto Miller -. Facendo tanti giri da solo nel fine settimana sapevo di avere un buon ritmo. Sono riuscito a superare Fabio e ho avuto un po’ di calo a un certo punto. Però in fondo nessuno era particolarmente veloce. Non mi aspettavo di essere raggiunto di nuovo, invece alla fine si sono riavvicinati. Sono riuscito a tenere un po’ di gap. Alla fine ho dovuto gestire gli ultimi 7-8 giri che sono stati i più lunghi della mia carriera. Quello che provo adesso è indescrivibile. Sono sovrastato dalle emozioni. Vorrei tanto che i miei fossero qui a festeggiare con me. So che sono a casa e stanno festeggiando. Voglio ringraziare tutti per il sostegno che mi hanno dato. Cercherò di fare onore a questo sostegno”.

