MotoGp di Francia, i favoriti oltre Bagnaia e Quartararo

La MotoGp si appresta a vivere il quinto weekend della stagione. Si correre sul mitico Bugatti di Le Mans, in Francia, un circuito da sempre favorevole alle Ducati che, dopo essere andate a podio nelle prime quattro uscite stagionali e aver chiuso la tappa di Jerez con la vittoria di Jack Miller e il primato in generale di Bagnaia, si apprestano a vivere un trittico di gare (dopo Le Mans ci saranno il Mugello e Barcellona) da protagoniste assolute.

MotoGp, è sempre Bagnaia contro Quartararo

Ovviamente, la rossa di Borgo Panigale dovrà fare i conti con Fabio Quartararo, che a Le Mans corre in casa e, nonostante il rimpianto di non poter sentire il calore dei suoi tifosi sugli spalti, è pronto a riprendersi il primato in classifica. Dopo l’operazione al braccio per risolvere il problema della sindrome compartimentale che lo ha costretto a chiudere Jerez al tredicesimo posto, il pilota della Yamaha promette battaglia e gli esperti di Libero Gioco gli danno ragione, quotandolo 3,50, proprio come l’attuale leader del motomondiale, Pecco Bagnaia. Attenzione però alla variabile meteo, con la pioggia pronta a scombinare i piani e a rendere imprevedibile l’esito della gara di domenica.

Outsider a Le Mans

Tra i due primatisti, potrebbe infilarsi Jack Miller pronto a concedere (e concedersi) il bis e quotato 5,50 dagli esperti di Libero Gioco. Appena dietro l’australiano della Ducati, tra i favoriti c’è la Yamaha di Franco Morbidelli, che a Jerez ha dimostrato di essere in crescita con un terzo posto che gli è valso il primo podio stagionale. Arriva da un settimo e un ottavo posto a Portimão e Jerez, il campione in carica Marc Marquez. Lo spagnolo della Honda sta piano piano riacquistando fiducia e ritmo gara, gli esperti di Libero Gioco lo vedono al pari del connazionale della Yamaha, Maverick Viñales. Entrambe sono dati a 7,50.

Valentino Rossi e gli altri

Quotato 10,00 è Johann Zarco, l’attuale numero cinque del mondiale, in casa, vuole tornare a dire la sua dopo i due secondi posti nei Gp di apertura. Un passo dietro il pilota della Pramac, gli esperti di Libero Gioco indicano le Suzuki di Joan Mir e Álex Rins. Attardato Valentino Rossi, che con la sua Yamaha è dato a 30,00, esattamente come la KTM di Brad Binder e la Honda di Takaaki Nakagami, reduce dall’ottimo quarto posto a Jerez. A quota 50,00 gli esperti di Libero Gioco pagano la vittoria dei due Esparagarò, della KTM di Oliveira e della Honda di Álex Márquez.

Per Enea Bastianini e Danilo Petrucci si prospetta un weekend non semplice e sono quotati 75,00 dagli esperti di Libero Gioco. Ancora più improbabile un successo della Desmosedici di Luca Marini (dato 100,00) e dell’Aprilia Gresini di Lorenzo Savadori, pagato 150,00, esattamente con la KTM di Iker Lecuona.

SPORTEVAI | 13-05-2021 15:25