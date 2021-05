MotoGP, Quartararo costretto all’operazione

Lo scenario che si era prospettato nelle ultime ore dopo il lancinante dolore avvertito al braccio durante l’ultimo Gran Premio ora è realtà: Fabio Quartararo sarà costretto ad operarsi chirurgicamente.

È questo l’esito delle visite mediche svolte nella giornata di oggi a Marsiglia dal pilota transalpino, chiaramente impossibilitato a prender parte ai test in programma sul circuito di Jerez.

Per Quartararo, già finito sotto i ferri nel 2019 per un problema analogo, non dovrebbero esserci problemi nello schierarsi al via della tappa di Le Mans.

“C’è un punto in cui il sangue non circola bene. Bisogna dunque bloccare la zona, ma è un’operazione benigna, perché è molto meno pesante rispetto ad un vero intervento per sindrome compartimentale” ha spiegato il manager del francese Éric Mahé, apparso piuttosto sicuro riguardo al recupero del nativo di Nizza.

“Non saremmo stati preoccupati per Le Mans neanche se avesse dovuto fare un’operazione classica. Lo ha già fatto in passato, ma in questo caso è veramente qualcosa di benigno e molto rapido”.

OMNISPORT | 03-05-2021 20:30