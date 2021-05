MotoGP, Le Mans: il ritorno di Fabio Quartararo

Mancano ormai pochi giorni al via del Weekend del Gran Premio di Francia 2021, che si correrà sullo storico circuito Bugatti di Le Mans. Gli occhi di tutti saranno ovviamente puntato sul “Diablo” Fabio Quartararo, qui in Francia padrone di casa. Il centauro nizzardo della Yamaha Factory, dopo un ottimo avvio di Mondiale MotoGP 2021, si è dovuto operare all’avambraccio destro per sindrome compartimentale la scorsa settimana proprio in vista del round di Le Mans.

Queste le sue parole ai microfoni di Canal+ (fonte: Corriere dello Sport):

“Mi sto riprendendo a poco a poco e spero di essere pronto al 100% questo fine settimana. È triste correre a porte chiuse perché ho ottimi ricordi con il pubblico. Soprattutto quando abbiamo buoni risultati, ci piace condividerli”.

Nel 2020, Quartararo centrò la Pole per poi affondare in gara sotto la pioggia:

“Questa pista sotto la pioggia non è molto favorevole per la nostra moto. Sull’asciutto ci sentiamo meglio. Quello che è certo è che sono motivato e pronto a lottare per il mio Gran Premio di Francia. Ho imparato molto. Questo è uno dei miei punti di forza. Quest’anno mi sento sempre più forte. Se avessi avuto questo problema l’anno scorso ci avrei pensato per giorni e giorni. Ora ho avuto questo problema, ma so che avrei potuto vincere la gara. Mancano ancora 14 gare, quindi sono pronto”.

OMNISPORT | 11-05-2021 13:19