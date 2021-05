MotoGp, Vinales con ottimismo a Le Mans

Maverick Vinales è ottimista in vista del Gran Premio di Francia: “Questo sarà un fine settimana interessante per noi, il test positivo a Jerez ci ha dato una motivazione in più”.

“Sono davvero curioso di vedere se quello che abbiamo trovato lì funziona anche qui e cosa possiamo fare questo weekend. Le Mans è una pista che mi piace. Ho avuto alcune belle battaglie lì, e di solito siamo competitivi perché il layout del circuito si adatta alla nostra moto. Sappiamo anche che il tempo può essere difficile da interpretare, tende a cambiare abbastanza spesso, quindi dovremo prestare molta attenzione alle previsioni del tempo e assicurarci di essere competitivi in ogni sessione”.

