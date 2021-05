MotoGp, Morbidelli a caccia di certezze a Le Mans

Dopo il podio ottenuto sul circuito iberico di Jerez de la Frontera, Franco Morbidelli vuole avere continuità e trovare le proprie certezze a Le Mans, Gran Premio di Francia, in modo da svoltare una stagione iniziata decisamente non rispettando le attese.

La coppia formata dal “mago” Ramon Forcada e dall’apprendista Franco Morbidelli si prepara a competere sul tracciato di Le Mans in Francia, una pista storicamente amica della M1, che dovrà anche guardarsi da una Ducati GP-21 che sta dimostrando di poter essere competitiva su ogni tipo di pista come insegna la doppietta di Jerez firmata da Miller e Bagnaia.

Non avendo avuto dagli altri centauri Rossi e Vinales alcun aiuto significativo, la Yamaha si è aggrappata al Morbido a Jerez, dove dopo una buona qualifica è riuscito ad arrivare al terzo gradino del podio, risultato quasi insperato alla vigilia del weekend iberico. A Le Mans Morbidelli è sempre stato molto efficace in Moto2 come testimonia la vittoria conquistata nel 2017, l’annata magica conclusasi con la conquista del titolo mondiale.

Queste le parole di Morbidelli:

“Le Mans è un circuito che mi piace. In Moto2 sono anche riuscito a vincere. Nel test di lunedì a Jerez ci siamo concentrati sulla frenata e questo è un circuito dove devi essere davvero forte in frenata. Il punto più tecnico è nelle prime curve, la prima a destra in appoggio va fatta molto bene per avere una buona traiettoria nella esse successiva. Spero di ritrovare in sella le stesse sensazioni di due settimane fa per andare a caccia di un altro risultato di prestigio”.

OMNISPORT | 11-05-2021 16:19