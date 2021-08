MotoGp, libere 3 Gp Stiria: acuto di Bagnaia, ancora male Valentino Rossi

Terza sessione di prove libere e terzo vincitore diverso.

Il ritorno della MotoGp dopo la lunga sosta estiva si conferma potenzialmente foriero di sorprese.

Il pronostico per il Gp di Stiria, decima prova del Mondiale e primo dei due appuntamenti consecutivi a Spielberg (domenica prossima è in programma il Gp d’Austria), si preannuncia difficilissimo, ma una certezza sembra esserci: al Red Bull Ring non sarà la Yamaha la moto da battere.

Dopo che il venerdì “bagnato” aveva visto sfrecciare la Honda di Takaaki Nagakami e l’Aprilia di Lorenzo Salvadori, le terze libere sorridono a un altro italiano, Pecco Bagnaia.

Il torinese rimette la Ducati davanti a tutti con il tempo di 1:23.114. Alle sue spalle c’è proprio la Yamaha di Fabio Quartararo, staccato di appena 28 millesimi, davanti al compagno di scuderia Maverick Vinales, il cui distacco supera il decimo di secondo (0’148).

Solo sesto Johann Zarco, primo inseguitore di Quartararo nella classifica del Mondiale, ma ancora a secco di successi in carriera in MotoGp oltre che fuori dal podio nei due Gp precedenti alla sosta in Germania e in Olanda.

Il francese della Pramac è preceduto anche dal compagno di squadra Jorge Martin e dalla Suzuki del campione del mondo in carica Joan Mir.

Sotto le aspettative Marc Marquez, settimo con quattro decimi di distacco da Bagnaia, ma soprattutto l’altra Ducati ufficiale, quella di Jack Miller, solo nono. Per entrambi, comunque, come per l’Aprilia di Aleix Espargarò (ottavo) e la Honda di Nakagami (decimo) c’è il passaggio diretto in Q2.

Nulla da fare invece per Valentino Rossi, 19° e costretto a passare dal Q1 così come due dei piloti più attesi del weekend, i rientranti Cal Crutchlow, sostituito dell’infortunato Franco Morbidelli sulla Petronas e quindi compagno di Valentino, e Dani Pedrosa, che beneficia di una wild card sulla KTM.

