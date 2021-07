MotoGp, Bagnaia non molla e avvisa Quartararo

Francesco Bagnaia non è riuscito a vincere ancora una gara in MotoGp. In questa stagione in corso ha ottenuto due secondi posti, ma il 24enne di Torino sogna il trionfo nella classe maggiore.

Ai microfoni di Sky Sport, Bagnaia ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del Motor Valley Fest di Modena: “Battere Quartararo per il mondiale? Ci proverò, è il nostro obiettivo. Sappiamo che abbiamo il potenziale per farlo e dobbiamo consolidare al meglio il lavoro che stiamo facendo”.

Nonostante alcune difficoltà con la sua Ducati, Pecco Bagnaia punta ancora il titolo in MotoGp, ma sa che c’è qualcosa da sistemare: “Cosa devo fare per crescere? Essere un pilota migliore – ha aggiunto -. C’è da fare lo step nei primi giri di gara e avere una moto che mi venga più dietro in certe situazioni”.

Anche Davide Tardozzi, team manager di Ducati, ha parlato in vista della seconda parte di stagione: “Nella seconda parte della stagione dobbiamo solo essere più concentrati, sia Bagnaia sia Miller hanno la possibilità di vincere le prossime gare e giocarsi il Campionato”.

OMNISPORT | 04-07-2021 15:50