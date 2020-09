MotoGp, libere Misano: Quartararo comanda, bene Valentino Rossi

Fabio Quartararo è stato il centauro più veloce nelle libere del pomeriggio a Misano , in vista del Gran Premio di San Marino in programma domenica. Il centauro della Yamaha Petronas ha preceduto il compagno di squadra Franco Morbidelli , e le KTM di Pol Espargaro e di Iker Lecuona (team Tech 3)

Quinto tempo per Valentino Rossi , in miglioramento rispetto alla mattinata , poi Maverick Vinales e Danilo Petrucci . Grande crescita di tutti i piloti Yamaha, che domenica saranno i grandi favoriti per il Gp. Ottimi segnali sul giro secco per il Dottore, che invece deve lavorare ancora molto sul ritmo gara. Convincono invece nella simulazione gara sia Quartararo sia Vinales.

Ancora fuori dai dieci il ducatista Andrea Dovizioso , undicesimo. Molto deluso a questo proposito il dirigente della Ducati Davide Tardozzi: “Decisamente una pessima prestazione , ci aspettavamo molto oggi, il lavoro di Pirro nei test era stato ottimo. Siamo profondamente delusi. Dovi? Problema nel settaggio elettronico. La sfortuna non c’entra, dobbiamo fare chiarezza e lavorare meglio”.

Tutti i tempi della sessione del pomeriggio

1 Fabio QUARTARARO Yamaha 1’32.189

2 Franco MORBIDELLI Yamaha 1’32.367 0.178 / 0.178

3 Pol ESPARGARO KTM 1’32.476 0.287 / 0.109

4 Iker LECUONA KTM 1’32.675 0.486 / 0.199

5 Valentino ROSSI Yamaha 1’32.732 0.543 / 0.057

6 Maverick VIÑALES Yamaha 1’32.742 0.553 / 0.010

7 Danilo PETRUCCI Ducati 1’32.825 0.636 / 0.083

8 Brad BINDER KTM 1’32.920 0.731 / 0.095

9 Miguel OLIVEIRA KTM 1’32.935 0.746 / 0.015

10 Aleix ESPARGARO Aprilia 1’32.936 0.747 / 0.001

11 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1’32.945 0.756 / 0.009

12 Takaaki NAKAGAMI Honda 1’32.975 0.786 / 0.030

13 Alex RINS Suzuki 1’33.015 0.826 / 0.040

14 Johann ZARCO Ducati 1’33.049 0.860 / 0.034

15 Joan MIR Suzuki 1’33.124 0.935 / 0.075

16 Jack MILLER Ducati 1’33.368 1.179 / 0.244

17 Francesco BAGNAIA Ducati 1’33.400 1.211 / 0.032

18 Bradley SMITH Aprilia 1’33.568 1.379 / 0.168

19 Stefan BRADL Honda 1’33.631 1.442 / 0.063

20 Cal CRUTCHLOW Honda 1’33.696 1.507 / 0.065

21 Alex MARQUEZ Honda 1’33.806 1.617 / 0.110

22 Tito RABAT Ducati 1’33.923 1.734 / 0.117

OMNISPORT | 11-09-2020 15:05