Futuro Rossi, Valentino spiega tutto quello che succederà

Le frasi di Valentino Rossi erano senza dubbio le più attese a Misano, dove domenica si correrà il primo di due Gran premi consecutivi.

Il Dottore ha smentito le voci secondo cui si ritirerà al termine della stagione in corso, cedendo il posto ad Andrea Dovizioso. “Non è vero – ha assicurato -, La situazione è la stessa di due settimane fa. Ci prendiamo tempo, non abbiamo fretta, correrò con Petronas al 99%. Forse a Barcellona potremo fare un annuncio ufficiale. Il mio pensionamento sarebbe indubbiamente una grossa notizia, però ho spiegato tante volte che voglio correre ma magari è più interessante dire che smetto”. “Correre a Misano è sempre speciale, per me in particolare – ha aggiunto il numero 46 della Yamaha, passando ai prossimi appuntamenti -. Sono cresciuto in questa pista, anche se è cambiata molto. Ci sarà anche un po’ di pubblico, sarà un piccolo passo avanti verso la normalità. In Austria è stata dura, qui possiamo essere più competitivi e lottare per il podio”.

“Con questo calendario siamo molto impegnati però siamo sempre in Europa ed è anche facile rientrare a casa per qualche giorno: non c’è il jet-lag e ciò semplifica tante cose. Certo è strano correre due gare sullo stesso circuito…” ha poi spiegato il fuoriclasse delle due ruote. “Sono molto geloso dei piloti di F1 perché quest’anno non corriamo al Mugello e loro invece sì. E’ stato incredibile guidare la Ferrari su quel circuito, che considero uno dei più belli al mondo. Forse la pista è un po’ stretta, perché le macchine sono larghe. Però sono sicuro che si divertiranno” ha concluso Rossi, parlando della gara che si correrà domenica in Toscana.

Un pensiero anche per Jorge Martin, che positivo al Covid-19 non potrà scendere in pista a Misano e perderà quindi una occasione: “E’ stato sfortunato, mi spiace molto per lui. In bocca al lupo”.

OMNISPORT | 10-09-2020 17:44