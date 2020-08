MotoGp, Viñales: "Mi sono buttato d'istinto"

Il centauro della Yamaha Maverick Viñales a Sky ha raccontato l’incredibile incidente durante il Gran Premio di Stiria, quando si è buttato dalla sua moto senza più freni a 200 all’ora: “La moto mi ha dato un piccolo avvertimento, accennando minimamente la staccata, poi penso che la pastiglia sia esplosa e allora non ho avuto altra scelta che lanciarmi giù dalla moto. Un gesto d’istinto”.

Ma il centauro spagnolo non prova sollievo, solo rabbia: “Provo tanta rabbia perché queste due gare sono state le peggiori della mia carriera, nella prima parte di gara ero anche veloce e nel T3 e nel T4 recuperavo tutto quello che perdevo negli allunghi. Poi, però, ha iniziato ad avere problemi che sono via via peggiorati fino a quando sono stato costretto a saltare giù dalla sella. Avevo provato a sistemare la leva per cercare di avere più pressione in frenata, dopo aver perso posizioni improvvisamente ho potuto di nuovo spingere fino al k.o. definitivo. Meritiamo miglior fortuna, torneremo più forti a Misano, con il team stiamo lavorando bene”.

OMNISPORT | 23-08-2020 16:50