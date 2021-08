Motogp, Luca Marini: "Deluso per la posizione in griglia"

Luca Marini chiude la Q1 del GP d’Austria al settimo posto e scatterà per la gara di domani dalla 17esima casella della griglia. Precede il fratello Valentino Rossi protagonista di una qualifica disastrosa. Queste le considerazioni di Marini, pilota del team Sky VR46 Avintia:

“Sono un po’ arrabbiato per la posizione in griglia, potevamo fare meglio e riuscire a conquistare l’accesso alla Q2. Sapevamo sarebbe stato difficile, ero molto veloce nel mio ultimo tentativo, ma sono stato disturbato. Ho dovuto chiudere il gas e rinunciare al giro. Un peccato perché ora spesso anche le qualifiche MotoGP si decidono in bagarre come la Moto3″.

OMNISPORT | 14-08-2021 16:34