MotoGp, Luca Marini: "Non potevo aspettarmi molto di più"

06-03-2022 20:17

Il centauro del team VR46 Luca Marini si tiene la sua tredicesima posizione conquistata in Qatar: “Non potevo aspettarmi molto dalla gara di oggi considerato come è andato il weekend. Posso dire solo di essere soddisfatto perché abbiamo risolto in gara il problema che ci portavamo dietro da venerdì, e ho ritrovato le solite sensazioni alla guida che avevo nella pre season”.

“Dobbiamo continuare a lavorare, soprattutto sull’elettronica, manca qualcosa a livello di prestazione per essere lì con il gruppo. Oggi era importante finire la gara, raccogliere info e provare tutte le mappe per fare bene la prossima gara in Indonesia. Questa è una moto nuova, abbiamo tanto da fare, il Campionato è lungo e dobbiamo stare tranquilli e sereni”.

