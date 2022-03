MotoGP, Marc Marquez ottimista per il GP d'Indonesia

15-03-2022 18:53

Tutto pronto per la prossima tappa di MotoGP sul circuito di Mandalika in Indonesia. Il Motomondiale torna a correre dopo una settimana di sosta in seguito alla gara di debutto in Qatar vinta da Enea Bastianini e i piloti non vedono l’ora di sfidarsi sul tracciato asiatico. Le luci dei riflettori sono puntati sempre su Marc Marquez, che dopo l’infortunio all’omero nel 2020 spera di tornare a battagliare per il titolo.

Il pilota spagnolo si è detto ottimista in vista del fine settimana in Indonesia: “Un altro weekend di gara presenta un’altra possibilità per capire di più la moto ed avvicinarsi alla lotta al vertice. È ancora presto, quindi dobbiamo continuare a spingere. Il piano è quello di continuare a lavorare come abbiamo fatto durante il GP del Qatar e nei test, con l’obiettivo di cercare di sbloccare il nostro pieno potenziale”.

OMNISPORT