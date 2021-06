MotoGp, Marc Marquez preoccupato dopo la caduta

Marc Marquez è stato costretto a chiudere le FP2 in anticipo dopo una brutta caduta. Un grosso spavento per il pilota spagnolo, che ha voluto mandare un messaggio alla Honda: “Dobbiamo lavorare sul’elettronica, bisogna capire perché ci siano tanti highside, non ero neanche al limite e cadute come questa portano via le tue sicurezze. Non ho avuto conseguenze ma sono preoccupato perché dobbiamo trovare una soluzione già nell’immediato futuro, perché in questo modo è difficile correre al limite”.

Sul nuovo telaio Marquez ha aggiunto: “Ho subito notato delle differenze con il vecchio telaio. Mi sono trovato bene, continuerò a utilizzarlo per il weekend, in Honda stanno facendo un grande lavoro”.

OMNISPORT | 25-06-2021 18:12