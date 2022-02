MotoGP, Marc Marquez shock: "Ho pensato al ritiro"

17-02-2022 19:07

Con MotoGP™ Unlimited, che ha avuto luogo a Madrid mercoledì 16 febbraio, è iniziata ufficialmente la stagione del Motomondiale 2022. tra i tanti presenti anche il Cabroncito Marc Marquez, che ha appena compiuto 29 anni e sembra avere tantissima voglia di tornare quello di prima dopo due anni infausti pieni di stop e di infortuni.

In questa occasione, il #93 ha concesso un’intervista ai media spagnoli. Ecco le sue parole:

“Nelle stagioni 2020 e 2021 ho toccato il fondo: con la vista doppia, non potevo fare nulla perché avevo le vertigini. Infatti, il medico dopo l’operazione mi ha detto che è stato un miracolo che abbia recuperato la vista”.

Ovviamente la situazione infortuni è quella che sta condizionando di più lo spagnolo. Tra i tanti problemi che lo hanno tormentato la frattura al braccio che lo ha messo fuori gioco per 12 mesi e, soprattutto, un incidente durante un allenamento alla fine del 2021 in seguito al quale gli è stata diagnosticata una diplopia, per la seconda volta nella sua vita. Tre operazioni per mettere a posto il braccio dopo, Marc è di nuovo in sella, anche se non nasconde di aver seriamente pensato al ritiro:

“l DNA non è perso, quando lo perderò dovrò terminare la mia carriera… E questo mi è successo quest’inverno, ho pensato di non correre più perché c’erano opzioni reali perché ciò accadesse. Il medico mi ha dato delle opzioni e la terza era: ‘La mia vista sarà probabilmente a posto per vivere una vita normale, ma non sarai in grado di andare a 250 chilometri all’ora su una moto”.

