MotoGp, Marini razionale: "Ottima Sprint, ma l'autonomia è limitata"

Il pilota della 'Mooney VR46' ha chiuso 5o: "Trovato il compromesso ideale, ma non sono al 100%".

10-06-2023 18:59

Il quinto posto di Luca Marini consente alla Ducati di calare il pokerissimo nella Sprint Race al Mugello.

‘Gp One’ ha raccolto le sue dichiarazioni alla fine delle ostilità agonistiche: “Ieri non mi sarei aspettato di arrivare nella top – 5; sono felice del lavoro svolto sia con la squadra sia con i fisioterapisti, in modo da alleviare i fastidi al polso. Abbiamo trovato il compromesso ideale, è ovvio che non sono al meglio: vado bene fino a che devo esprimermi in un giro lanciato come in qualifica, stamattina ho dato il meglio, perché le cartucce da sparare sono poche”.