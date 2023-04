MotoGP, Marini: "Terzo nelle qualifiche? Meglio di così era difficile"

Il pilota azzurro sorride per la prima fila conquistata dopo un inizio di giornata non semplice.

15-04-2023 19:36

Soddisfatto Marini del terzo posto nelle qualifiche nonostante un inizio di giornata complicato: “Purtroppo stamattina è stato un disastro. Volevo complicare tutto, sembra che non volessi rendere le cose facili. Comunque sono tornato, anche con la prima moto che non mi piace da Portimao, ma qui oggi non è andata male”.

“Sono riuscito a fare un buon giro, non perfetto perché ho perso molto nel secondo settore, sono quasi caduto di nuovo alla curva dieci. Ma sono davvero soddisfatto, perché meglio di così oggi era difficile. Partire dalla prima fila sarà molto importante perché questa stagione, con due gare, lo è ancora di più”.