MotoGP, Marquez al settimo cielo: "Per la prima volta non ho avuto male al braccio"

25-09-2022 11:11

Buonissimo weekend per l’otto volte iridato a Motegi, in Giappone, 16° appuntamento del Mondiale MotoGP 2022. Il Cabroncito, scattato dalla prima posizione in griglia dopo la pole di ieri, ha terminato la sua corsa in quarta piazza, un grandissimo risultato considerando anche le maggiori difficoltà del braccio destro del #93 sul tracciato asciutto.

Queste le sue parole al termine della prova:

“Sono davvero felice, non solamente per il risultato, ma pure perché per la prima volta dopo molti mesi non ho avuto nessun dolore al braccio. Al massimo percepivo stanchezza, ma non dolore, che solitamente avverto per le ultime tornate, ma oggi non è stato così. Avverto che l’arto è morbido, però è ovvio. Questo fine settimana abbiamo lavorato davvero alla grande, io come pilota ma pure il box e il team. In questo tracciato non abbiamo accusato i nostrisoliti problemi, e specialmente abbiamo avuto una gara tranquilla, senza esagerare, costante; ho optato per la morbida dietro per andare forte da subito, ho avuto qualche difficoltà al primo giro ma fortunatamente è stato risolto subito, il cambio mappa ha dato i suoi frutti, poi nel finale ho attaccato“.