MotoGp, Marquez cuore d'oro: l'appello per salvare l'ex sponsor

Marc Marquez pilota spagnolo della MotoGp della Honda, otto volte campione del Mondo spegne oggi, 17 febbraio, 28 candeline. Compleanno a parte c’è molta curiosità e anche un po’ di preoccupazione tra i tifosi per sapere quando il campione recupererà e quando sarà in grado di tornare in sella a una moto.

Intanto, lo spagnolo, si è reso protagonista di un bel gesto d’altruismo. Il motociclista, con un semplice tweet e una storia su Instagram ha voluto lanciare un appello per aiutare economicamente il suo ex sponsor, l’azienda Seyart di Cervera (che lo ha sostenuto nei primi anni della sua carriera).

Del resto la crisi economica che stiamo vivendo, a causa del Covid – 19, non risparmia nessuno e sta travolgendo tutti i settori. Marquez ha scritto: “I miei amici dell’azienda Seyart de Cervera mi hanno aiutato quando, da bambino, sognavo di essere un campione del mondo. Adesso hanno bisogno di aiuto. Entra nel loro sito web http://seyart.com hanno gioielli top e regali in cristallo personalizzati con il laser per far felici i vostri amici”.

L’amministratore delegato Ramon Royes aveva raccontato che l’impresa deve riuscire a vendere almeno 2500 pezzi (tra oggetti di design e gioielli) per evitare di chiudere e per poter saldare tutti i debiti. Il semplice tweet del pilota è comunque bastato per mandare in tilt il sito.

Nel frattempo rimane l’incognita sulle sue condizioni fisiche: il campione starebbe provando in tutti i modi ad arrivare in perfetta forma fisica per i primi test della MotoGp, in programma a Losail fra tre settimane e con i primi due round iridati del 26 – 28 marzo e 2 – 4 aprile.

Bisognerà capire se il campione riuscirà non solo a mettersi alle spalle tutti gli acciacchi fisici ma se sarà davvero pronto a gareggiare e a farlo ad alti livelli. Il pilota, in queste settimane, sta proseguendo con la sua riabilitazione al braccio che è stato sottoposto a ben tre interventi.

OMNISPORT | 17-02-2021 16:48