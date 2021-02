Moto Gp, Fabio Quartararo spera nel recupero di Marc Marquez

Fabio Quartararo è lieto di essere passato nel team ufficiale Yamaha, sostituendo Valentino Rossi e assumendo un’aria istituzionale. L’anno scorso il pilota francese, nonostante abbia ottenunto più di un successo, non è stato in grado di aggiudicarsi il titolo mondiale, finito poi in casa Suzuki grazie a Joan Mir.

In’un intervista concessa al quotidiano spagnolo “AS”, il centauro francese ha rivelato di sperare in un ritorno di Marc Marquez il prima possibile, essendo un grande stimolo per tutti i piloti potersi confrontare con un tale fenomeno, di gran lunga il più forte attualmente in Moto GP:

“Spero di essere il più grande rivale di Marquez. Sto lavorando sodo e sto acquisendo molta esperienza per combatterlo. Spero sinceramente che torni, perché penso che parte del mio successo in MotoGP sia dovuto a lui. Quando hai Marc davanti o dietro di te, pensi: ‘Ho qualcuno qui che ha dominato gli ultimi anni e voglio combatterlo’. Al momento non c’è un pilota numero uno nel nostro team, spero che alla fine dell’anno lo sarò”.

Ad un altro giornale, questa volta “L’Equipe”, Quartararo ha speigato come la routine e il lavoro quotidiano in questo 2021 sarà leggermente diverso rispetto alle stagioni scorse, essendo passato nel team ufficiale:

“Il lavoro sarà un po’ diverso. Quando sei in una squadra satellite, ricevi i pezzi creati dalla fabbrica e devi solo controllare se sono adatti a te, mentre quando sei un pilota ufficiale devi occuparti maggiormente dello sviluppo della moto. Avremo tante cose da rivedere durante i test in Qatar e ci sarà necessariamente un po’ di pressione, ma non sono preoccupato perché mi fido dei tecnici Yamaha. L’anno scorso ho avuto qualche difficoltà ma mi mancava l’esperienza. Era solo la mia seconda stagione in MotoGP ed era la prima volta nella mia carriera che guidavo un campionato del mondo. Ho imparato dai momenti difficili e l’esperienza acquisita mi tornerà utile quest’anno. Dovrò imparare a mantenere la calma e a non perdere tempo con le critiche che arriveranno dall’esterno”.

OMNISPORT | 16-02-2021 12:26