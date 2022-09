MotoGP, Marquez: "È solo una pole, ma tutto è importante ora"

24-09-2022 10:48

Grazie alle condizioni della pista di Motegi, completamente bagnata, Marc Marquez è stato in grado di stampare, in qualifica, un gran 1:55.214 che gli vale la pole position dopo tre anni di assenza. L’ultima volta davanti a tutti in griglia fu proprio a Motegi nel 2019.

Queste le sue parole al termine delle qualifiche:

“Sono davvero felice; è solamente una pole position su pista bagnata, tuttavia in un momento del genere ogni cosa è importante per me, per la Honda, per tutto il team. Domani la corsa sull’asciutto sarà totalmente differente. Ho guidato alla grande oggi, negli ultimi anni sul bagnato mi sono trovato bene però mai come oggi. È la prima volta che ho guidato esattamente come avevo sperato. Oggi è andata così e ne sono davvero soddisfatto, ci godremo questa pole dato che è importante, poi domani vedremo cosa succede”.