MotoGp, Marquez fissa l'obiettivo: "Voglio correre almeno un'altra gara nel 2022"

13-08-2022 10:41

Marc Marquez punta a Valencia. L’otto volte campione del Mondo vorrebbe disputare almeno una gara in questo 2022, segnato dall’infortunio al braccio destro e dalla quarta operazione chirurgica.

“Ho sentito le voci sui test a Misano ma, in realtà, non so come stanno le cose. Il mio obiettivo più realistico, avendo parlato con i dottori, sarà quello di correre almeno una gara quest’anno. Potrebbero – ha confidato in una lunga intervista a motogp.com – essere le ultime due o magari solo l’ultima a Valencia. Potrebbero servire solo per trovare il ritmo, senza pensare al risultato”. Il pilota della Honda ha poi confidato come “dal punto di vista mentale è davvero difficile, perché soffro da due anni. Non da due mesi. È dura perché ho sempre questo dubbio in testa riguardo al mio braccio. Non posso permettermi un’altra operazione, i dottori – ha sottolineato Marquez – mi hanno già detto che sarebbe davvero troppo rischiosa”. L’otto volte campione del Mondo ha poi svelato il fondamentale ruolo del fratello, Alex. “È uno dei miei punti chiave. Viviamo assieme e lui continua ad allenarsi e – ha ammesso Marquez – questo mi aiuta. Sarebbe stato molto più difficile per me se avessi vissuto da solo. Quando stai tanto tempo seduto sul divano, tendi a diventare pigro”.

Il pilota della Honda, intanto, sarà ai box in occasione del gran premio d’Austria in programma domenica 21 agosto per stare vicino al team. Poi, come aveva confermato in un comunicato della scuderia, a fine agosto “ho un altro controllo medico, da lì possiamo fare un altro passo in avanti con la riabilitazione e iniziare davvero a spingere e costruire i muscoli”.