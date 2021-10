Motogp, Marquez: "Non mi aspettavo la pole di Bagnaia"

Il Cabronicito della Honda Marc Marquez fa la voce grosse ad Austin, dove è sempre stato dominatore incontrastato in passato, e chiude le qualifiche al terzo posto. Buon punto di partenza in vista di domani, con Marquez che può costruirsi una bella gara.

Queste le parole del #93 a Sky Sport MotoGp:

“Non mi aspettavo la pole di Pecco, ma ha fatto un gran giro. Sono contento di aver centrato il terzo crono, perché qui è molto complicato spingere forte sul giro secco per me a livello fisico su una pista così. È stato un sabato positivo, in gara potrò gestire meglio la situazione. A livello di energie ne ho abbastanza per lottare domani”.

OMNISPORT | 02-10-2021 23:06