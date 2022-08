MotoGP, Marquez: "Quest'anno vorrei fare almeno un'altra gara"

18-08-2022 16:54

“Vorrei correre almeno un’altra gara in questo Mondiale, non so se potrò correre una o più gare, la prossima settimana farò il punto insieme ai medici con una TAC, e poi decideremo insieme. Naturalmente inizierò anche lavorare in vista della stagione 2023”. Così Marc Marquez nella conferenza stampa convocata a Spielberg alla vigilia del Gran Premio d’Austria classe MotoGP sul circuito del Red Bull Ring, per fare il punto della situazione dopo l’operazione al braccio.

“Io voglio una moto vincente, ma la categoria sta cambiando – ha continuato Marquez – adesso le moto sono più alte, più grosse, gli ingegneri devono capire queste cose, io posso suggerire quali sono i punti deboli, ma sono gli ingegneri ad avere i numeri sottomano, io credo in loro. Adesso tutto sta andando bene. Stiamo andando piano, ma in maniera sicura, nella giusta direzione. Questo recupero è fondamentale, Io mi sento bene, ho un braccio che ha subito quattro interventi, ma adesso sta iniziando a funzionare in maniera normale. La prossima settimana farò un controllo importante, una TAC, in cui capirò se posso aumentare i pesi per la riabilitazione e quando. Sarà soltanto quando tornerò in sella che capirò davvero come sta andando il recupero, ma per adesso il braccio sta reagendo bene”.