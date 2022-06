MotoGP, Marquez torna in Spagna: incerta la data del rientro

06-06-2022 21:27

Marc Marquez è rientrato nella sua abitazione a Cervera dopo essersi sottoposto alla quarta operazione all’omero destro. Poco dopo una settimana dall’intervento, il Cabroncito è tornato in Europa, anche se il programma di recupero non è stato ancora definito nella sua totalità. Il centauro iberico dovrà restare a riposo per alcuni giorni e poi potrà iniziare a fare i primi esercizi.

La stampa iberica ha comunicato l’intenzione di Marc Marquez di ricominciare a gareggiare in pista per i primi di settembre, nel caso in cui l’operazione fosse andata bene, ma ora è decisamente troppo presto per fare previsioni.