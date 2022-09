MotoGP, Martin: "Il podio ci mancava da un po' di tempo"

25-09-2022 10:48

Era andato a podio solo due volte quest’anno, con due secondi posti in Argentina e a Barcellona. Dopo qualche gara Jorge Martin ci è tornato in Giappone. Secondo per gran parte della corsa dietro alla Ducati di Jack Miller, ha poi chiuso terzo superato nel finale dalla Ktm di Brad Binder. Il pilota spagnolo del team Pramac ha mostrato dopo la gara tutta la sua felicità: “Era passato un po’ di tempo dall’ultimo podio”.

“Sono molto fiero e grato alla squadra, è davvero una sensazione incredibile. Ero un po’ incerto sulla gomma posteriore – ha detto Martin -, forse quella dura sarebbe stata meglio e con quella avrei potuto lottare per la vittoria, ma va benissimo. Ci siamo goduti la gara, un’ottima prova su un bel circuito”.