MotoGp, Miguel Oliveira non si pone limiti

Miguel Oliveira non si pone più limiti dopo il clamoroso successo colto nel Gran premio della Stiria, che in Portogallo lo ha trasformato in una sorta di eroe nazionale,

“Mi aspetto di mantenere lo stesso livello raggiunto in Austria e di lottare per le prime posizioni anche a Misano – sottolinea il centauro del Team Tech3 -. Penso che sarà difficile gestire di nuovo tre fine settimana di fila a livello fisico, ma ci siamo riposati bene e siamo sicuramente motivati. Credo che potremo fare veramente bene”.

OMNISPORT | 07-09-2020 12:15