MotoGp, Mika Kallio si rompe tibia e perone

Brutte notizie per KTM: il tester Mika Kallio si è rotto tibia e perone mentre si allenava con una moto sul ghiaccio in Finlandia. Lo stop sarà di circa due mesi: “Ora sto aspettando l’operazione, la tibia e il perone devono essere riparati“, ha scritto sui social. “Sfortunatamente, a volte un errore piccolo e innocuo ha conseguenze dolorose. Non è quello che avevo in mente per la ‘Ice Road Race’ di oggi“.

Dani Pedrosa sarà quindi l’unico tester KTM nei test di Losail: “Quando una giornata all’insegna di un hobby va storta, anche un pilota esperto non può permettersi di perdere la concentrazione e spesso accade in certe situazioni apparentemente innocue… Mi scuso con gli interessati, questo è il lato oscuro delle corse, anche come hobby“.

OMNISPORT | 28-02-2021 13:51