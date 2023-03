MotoGP, Miller davanti a tutti con la KTM: "Grazie al lavoro del team"

L'australiano, ex pilota Ducati, ha chiuso in prima posizione il venerdì inaugurale della stagione a Portimao.

Il suo primo venerdì ufficiale da pilota KTM è iniziato con la prima posizione nelle seconde e decisive prove libere del GP del Portogallo, tappa inaugurale del Motomondiale 2023. Buon inizio per l’australiano Jack Miller, che ha parlato così a Sky: “L’ultimo giro è stato costruito grazie al lavoro svolto durante i test, sin da Valencia. Non è tutto merito mio. Il team ha lavorato al massimo per accontentare le mie richieste”.

“Sono grato a loro, si sono sforzati per tutto l’inverno, è fantastico“. Miller ha dunque parlato della grande novità del sabato: “Adesso sono focalizzato sulla Sprint Race. Sarà interessante, anzi, sarà uno show: forse vedremo un po’ di fumo dalle gomme soft posteriori negli ultimi giri. Non vedo l’ora di poter gareggiare”.