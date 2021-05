MotoGp, Morbidelli ammonisce Espargaro e rifiuta l'operazione

Franco Morbidelli nel GP di Francia è arrivato 16° e non può essere soddisfatto. “È stata una gara molto difficile – dice a Sky Sport -, ho avuto un incidente all’inizio, sull’asciutto, quando sfortunatamente ho toccato Pol Espargaro, e le cose sono cambiate. Poi ho ripreso, ho fatto il cambio moto e deciso di finire la gara per cercare di raccogliere qualche punto: sono arrivato solo 16° ed è stata una gara dura”.

La caduta ha compromesso la sua corsa: “La colpa dell’incidente va divisa. Quando l’ho visto rientrare sono andato per superarlo, ma lui è stato molto aggressivo e l’ho colpito nel posteriore. Dopo, sfortunatamente, non sono riuscito a controllare la moto e sono caduto. Quando uno rientra dovrebbe essere più cauto, invece Pol è stato molto repentino, ma non si può definire, né errore, né manovra pericolosa: è stata solo una mossa un po’ aggressiva che è mi ha preso in contropiede”.

Per Morbidelli brutto infortunio alla gamba: “Ho sentito un dolore forte, ma fortunatamente per un periodo breve, e mi sono sentito in condizione di riprendere la gara. Il mio menisco e il legamento crociato non sono perfetti, ma al momento l’operazione è fuori discussione. Diciamo che sono in zona intervento da tempo, ma se lavori molto bene muscolarmente e con la fisioterapia puoi evitarlo e sarebbe l’ideale, anche se per liberarmi di tutti i problemi dovrei operarmi, ma la cosa non mi piace”.

Ora testa al Mugello: “Voglio riposare per cercare di arrivare al Mugello nelle migliori condizioni, il mio approccio non cambierà e cercherò sempre di ottenere il meglio dalle situazioni che si presenteranno – conclude Morbidelli -. Di positivo c’è che da Le Mans mi porto via un gran miglioramento sotto l’acqua, cosa di cui sono contento, e una buona velocità sull’asciutto”.

OMNISPORT | 16-05-2021 18:39