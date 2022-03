MotoGP, Morbidelli: "Grande voglia di tornare a correre"

03-03-2022 20:33

Il pilota della Yamaha Franco Morbidelli è pronto ad affrontare a Losail il primo GP della nuova stagione. Queste le sue parole: “Ho una grande voglia di tornare a correre. Voglio andare a dormire prima possibile per iniziare il weekend in pista. Sto bene, sono al 100%. Ai test mi mancava un po’ di fiato, l’ho recuperato in queste tre settimane di lavoro dopo i test”.

Alla prima gara della stagione, il Morbido si presenterà con un casco speciale: “Abbiamo fatto un adesivo con Aldo Drudi per lanciare un messaggio rispetto a tutto ciò che sta accadendo in Ucraina. Speriamo di poter fare delle belle gare per dare possibilità di svago e divertimento alle persone. Quando si passerà dal 100 al 208 di Sky, speriamo di poter farvi vedere delle belle gare”.

Una domanda poi sulla lotta per il vertice, dove spera di rientrare anche Morbidelli:

“La Yamaha è una moto che si riesce a guidare molto forte quando trovi la tua dimensione. Se riesci a guidarla talmente forte da poter gestire un margine sugli altri, allora sei in grado di vincere. Invece, se il tuo margine è ridotto e sei costretto a lottare, allora è più dura, perché gli altri hanno il vantaggio del motore sul dritto, questo ti rende la lotta più semplice”.

Infine, un commento sulle giornate di test pre stagionali:

“Questo Mondiale è un nuovo inizio. In inverno ho avuto la possibilità di mettermi a posto, abbiamo fatto cinque giorni di test con la squadra nuova lavorando bene, sono soddisfatto”. “Ho deciso di tagliare i capelli, pensavo che mi dessero la forza, invece no…Ma ci sono vari benefici da questo nuovo taglio, come la doccia”.

OMNISPORT