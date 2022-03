MotoGP, Morbidelli: "Il mio miglior venerdì dall'infortunio"

04-03-2022 20:57

Ecco le parole del romano-brasiliano della Yamaha ufficiale Franco Morbidelli al termine delle due sessioni di prove libere del Gran Premio del Qatar sul circuito di Losail, nelle quali ha fatto segnare il quinto tempo di giornata.

“È stato sicuramente il mio miglior venerdì da quando sono rientrato dopo l’infortunio. Sono molto contento di questo, siamo partiti molto forte. Abbiamo fatto anche un po’ di giri consecutivi e ho potuto assaggiare la media. Non ho capito bene cosa sia successo ma c’è da migliorare rispetto al long-run che ho fatto. Poi abbiamo provato un time-attack e siamo andati abbastanza forte“, dichiara il campione mondiale Moto2 del 2017. Secondo me le Suzuki e le Honda hanno qualcosina in più. Dovremo migliorare per stare con loro, ma sono contento perché stiamo lavorando per degli obiettivi importanti. Questa giornata me la prendo e me la porto in hotel, poi domani ricominciamo con lo stesso piglio e con la voglia di arrivare più avanti. La condizione fisica in questa categoria è importantissima e sono riuscito a recuperarla. Abbiamo fatto un ottimo lavoro quest’inverno per raggiungere il top della forma fisica”.

